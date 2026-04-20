Испания поддерживает идею совместных закупок авиатоплива в ЕС

Министр энергетики Испании Сара Аагесен заявила, что ее страна готова принять активное участие в возможном плане Европейского Союза по совместному использованию запасов авиационного топлива и рассматривает совместные закупки как один из вариантов в нынешних условиях.

Об этом она сказала в понедельник, 20 апреля, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, война США и Израиля с Ираном вызвали кризис поставок, и европейские авиакомпании призывают ЕС принять чрезвычайные меры для решения растущих проблем, связанных с потенциальным дефицитом авиационного топлива.

"Испания всегда демонстрировала свою приверженность солидарности и сотрудничеству. Мы ознакомимся с предложением и примем активное участие", – заявила Аагесен.

По ее словам, совместная закупочная платформа поможет увеличить покупательную способность и позволит странам предлагать более доступные цены, и она надеется, что Европейская комиссия рассмотрит этот вариант.

Министр подчеркнула, что благодаря своим нефтеперерабатывающим заводам и поставкам, поступающим преимущественно из США и Северной Африки, Испания имеет лучшие возможности пережить кризис поставок по сравнению с другими европейскими странами.

Аагесен отметила, что испанские нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство на некоторых объектах на 60% по сравнению с нормальным уровнем, что позволило Испании подойти к напряженному летнему сезону с запасами керосина на максимальном уровне.

Она добавила, что Испания и другие страны ждут ответа Европейской комиссии на письмо с призывом ввести чрезвычайный налог на доходы энергетических компаний.

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.

Впрочем, 20 апреля в Европейской комиссии заявили об отсутствии дефицита авиационного топлива в Европейском Союзе.