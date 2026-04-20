Як новостворена політсила здобула монобільшість у Болгарії і які ризики це несе Україні

Втома болгарських виборців від постійних політичних криз і як наслідок – все нових і нових дострокових виборів – призвела до фактичного перезавантаження політичної системи країни.

На жаль, це перезавантаження виглядає досить небезпечним для України.

За результатами підрахунку Центральною виборчою комісією 96,4% бюлетенів вражаючу перемогу здобуває коаліція "Прогресивна Болгарія" на чолі з колишнім президентом країни Руменом Радевим.

На посаді президента Радев неодноразово транслював проросійські тези, однак у партійній програмі тема війни Росії та України майже не згадується.

Про те, чого очікувати від нової влади Болгарії і що варто робити Україні, читайте в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма". Далі – стислий її виклад.

Старт нинішнім виборам у Болгарії дали антикорупційні протести, що почалися у грудні минулого року та зрештою привели до повалення уряду Росена Желязкова.

Тим самим вже тоді болгари продемонстрували попит на нового політика, який міг би покласти край тривалій політичній кризі.

На цей попит відгукнувся тодішній президент Румен Радев.

Він дочекався зручного моменту, після чого подав у відставку та сформував власну коаліцію "Прогресивна Болгарія" разом з людьми, які до цього формували підконтрольні йому тимчасові уряди на початку політичної кризи, а також випадковими політичними попутниками "з народу".

Коаліція, зібрана в надкороткий проміжок часу, в більшості спиралась на загальну популярність особи Радева та популістські гасла.

Ці гасла викладені в офіційній програмі партії, яка побудована навколо покращення бізнес-клімату в країні та обіцянках зробити "хороші справи": побороти монополії та олігархію, ввести серйозний контроль над використанням держбюджету для попередження корупційних ризиків, покращити стандарти життя.

Та як це буде досягнуто – невідомо, адже далі в тексті немає повноцінно прописаних реформ або кроків імплементації тих чи інших заходів.

Але нотки популярного нині суверенізму вже експлуатуються командою Радева.

Партія-переможець зазначає, що вимагатиме побудови фінансової співпраці з ЄС "без лобізму" (скоріш за все, з боку Брюсселя) та здійснення інвестицій тоді, коли це підтримує державну політику та конкурентоспроможність болгарського бізнесу.

Найважливіше для Києва – обіцянка підтримки справедливого та міцного миру в Україні, заснованого на міжнародному праві, та затвердження Болгарії як гаранта стабільності, безпеки та добросусідства в Південно-Східній Європі.

За цими пунктами ми можемо дійти висновку, що Радев зберігатиме членство в НАТО та ЄС, при цьому посилюючи акцент на національних інтересах.

Враховуючи делікатність ситуації, особливо в контексті нещодавно підписаної безпекової угоди між Україною та Болгарією, Києву є сенс проявити обережну та прагматичну позицію.

Можна виділити два найважливіші кроки на перший період часу.

По-перше, в програмі "Прогресивної Болгарії" є пункти щодо спільного розвитку оборонпрому та БпЛА.

Україні є що запропонувати нашим чорноморським сусідам, і Радев як потенційний прагматик може більш прихильно дивитись на транзакційно-вигідну співпрацю з Україною.

По-друге, Україні варто продовжувати розвивати відносини з проєвропейським та найбільш дружнім до нас блоком "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" ("ПП-ДБ").

Тим більше, що у "ПП-ДБ" є чималий потенціал відіграти дуже важливу роль у наданні необхідного Радеву пакету голосів для внесення змін до конституції.

