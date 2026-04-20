Как новая политсила получила монобольшинство в Болгарии и какие риски это несет для Украины

Усталость болгарских избирателей от постоянных политических кризисов и, как следствие, от всё новых и новых досрочных выборов привела к фактической перезагрузке политической системы страны.

К сожалению, эта перезагрузка выглядит довольно опасной для Украины.

По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией 96,4% бюллетеней, впечатляющую победу одерживает коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым.

На посту президента Радев неоднократно высказывал пророссийские тезисы, однако в партийной программе тема войны России и Украины почти не упоминается.

О том, чего ожидать от новой власти Болгарии и что стоит делать Украине, читайте в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма". Далее – краткое изложение статьи.

Старт нынешним выборам в Болгарии дали антикоррупционные протесты, начавшиеся в декабре прошлого года и в конечном итоге приведшие к падению правительства Росена Желязкова.

Тем самым болгары уже тогда продемонстрировали потребность в новом политическом лидере, способном положить конец затянувшемуся политическому кризису.

На этот спрос откликнулся тогдашний президент Румен Радев.

Он дождался удобного момента, после чего подал в отставку и сформировал собственную коалицию "Прогрессивная Болгария" вместе с людьми, которые до этого формировали подконтрольные ему временные правительства в начале политического кризиса, а также случайными политическими попутчиками "из народа".

Коалиция, собранная в кратчайшие сроки, в основном опиралась на общую популярность личности Радева и популистские лозунги.

Эти лозунги изложены в официальной программе партии, которая построена вокруг улучшения бизнес-климата в стране и обещаний сделать "хорошие дела": побороть монополии и олигархию, ввести серьезный контроль над использованием госбюджета для предотвращения коррупционных рисков, улучшить стандарты жизни.

Но как это будет достигнуто – неизвестно, ведь далее в тексте нет полноценно прописанных реформ или шагов по реализации тех или иных мер.

Но нотки популярного сейчас суверенизма уже эксплуатируются командой Радева.

Партия-победительница отмечает, что будет требовать построения финансового сотрудничества с ЕС "без лоббизма" (скорее всего, со стороны Брюсселя) и осуществления инвестиций тогда, когда это поддерживает государственную политику и конкурентоспособность болгарского бизнеса.

Самое важное для Киева – обещание поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на международном праве, и утверждение Болгарии в качестве гаранта стабильности, безопасности и добрососедства в Юго-Восточной Европе.

По этим пунктам мы можем сделать вывод, что Радев сохранит членство в НАТО и ЕС, при этом усиливая акцент на национальных интересах.

Учитывая деликатность ситуации, особенно в контексте недавно подписанного соглашения о безопасности между Украиной и Болгарией, Киеву имеет смысл занять осторожную и прагматичную позицию.

Можно выделить два важнейших шага на первый период времени.

Во-первых, в программе "Прогрессивной Болгарии" есть пункты о совместном развитии оборонпрома и БПЛА.

Украине есть что предложить нашим черноморским соседям, и Радев как потенциальный прагматик может более благосклонно смотреть на транзакционно-выгодное сотрудничество с Украиной.

Во-вторых, Украине стоит продолжать развивать отношения с проевропейским и наиболее дружественным к нам блоком "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" ("ПП-ДБ").

Тем более что у "ПП-ДБ" есть немалый потенциал сыграть очень важную роль в предоставлении необходимого Радеву пакета голосов для внесения изменений в конституцию.

