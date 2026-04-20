Польські прокурори попросили у Європарламенту дозвіл на затримання скандального депутата

Вроцлавська прокуратура звернулася до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли з проханням надати дозвіл на затримання одіозного депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Вроцлавська прокуратура має намір висунути звинувачення Брауну у зв’язку з незаконним утриманням докторки Гізели Ягельської в лікарні міста Олесніца. Інцидент стався минулого року.

Вроцлавська прокуратура вже тричі викликала Брауна на допит і намагалася висунути проти нього звинувачення, а він подавав клопотання про відвід прокурорів, які ведуть розслідування, або надавав виправдання своєї відсутності.

"Цього разу слідчі у Вроцлаві звернулися до голови Європейського парламенту Роберти Метсоли з проханням надати дозвіл на арешт Брауна та примусове доставлення його до окружної прокуратури у Вроцлаві", – сказав речник окружної прокуратури у Вроцлаві Даміан Повнук.

У квітні минулого року Браун увірвався до лікарні і погрожував арештом лікарці за проведення легального аборту на пізньому терміні вагітності.

Лікарка Гізела Ягельська розповіла, що підписувала адміністративні документи, коли натовп з близько 30 чоловіків на чолі з Брауном увірвався до лікарні.

У листопаді 2025 року євродепутати проголосували за зняття недоторканності з Брауна.