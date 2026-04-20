Польские прокуроры попросили у Европарламента разрешение на задержание скандального депутата

Вроцлавская прокуратура обратилась к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой дать разрешение на задержание скандально известного депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Вроцлавская прокуратура намерена предъявить Брауну обвинение в связи с незаконным удержанием доктора Гизелы Ягельской в больнице города Олесница. Инцидент произошел в прошлом году.

Вроцлавская прокуратура уже трижды вызывала Брауна на допрос и пыталась предъявить ему обвинение, а он подавал ходатайства об отводе прокуроров, ведущих расследование, или приводил оправдания своего отсутствия.

"На этот раз следователи во Вроцлаве обратились к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле с просьбой дать разрешение на арест Брауна и принудительную доставку его в окружную прокуратуру во Вроцлаве", – сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлаве Дамиан Повнук.

В апреле прошлого года Браун вторгся в больницу и угрожал арестом врачу за проведение легального аборта на позднем сроке беременности.

Врач Гизела Ягельска рассказала, что подписывала административные документы, когда толпа из около 30 мужчин во главе с Брауном ворвалась в больницу.

В ноябре 2025 года евродепутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Брауна.