У Словаччині 4 липня проведуть референдум з двох питань

Президент Словаччини Петер Пеллегріні оголосив референдум, який відбудеться 4 липня, з двома питаннями – щодо скасування так званих довічних пенсій та відновлення Спеціальної прокуратури й Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція TASR.

Виборці вирішуватимуть щодо двох питань: "Чи згодні ви зі скасуванням так званої довічної пенсії, наприклад, для [прем'єр-міністра] Роберта Фіцо, встановленої у розділі 24а(1)(б) Закону... про умови оплати праці деяких конституційних посадових осіб Словацької Республіки, з поправками?" та "Чи згодні ви з тим, щоб Спеціальна прокуратура та Національне агентство з боротьби зі злочинністю були відновлені?"

Разом з тим питання щодо скорочення терміну повноважень цього складу парламенту, а разом з ним і уряду Фіцо, не буде включене до референдуму, оскільки глава держави стверджує, що це суперечить конституції Словаччини.

Запропоноване питання, яке було визнано таким, що не відповідає умовам для включення, звучало так: "Чи погоджуєтеся ви з тим, щоб парламент ухвалив резолюцію про скорочення свого дев’ятого виборчого терміну та визначив дату дострокових виборів таким чином, щоб вони відбулися протягом 180 днів після оголошення результатів референдуму?"

Ініціатором референдуму виступила позапарламентська партія "Демократи". Референдум скликається президентом, якщо про це просять у петиції щонайменше 350 тисяч громадян.

Конституція також передбачає, що результати референдуму є дійсними, якщо в ньому бере участь понад половина виборців, які мають право голосу, і якщо рішення схвалено більшістю тих, хто бере участь.

З моменту повернення до влади у 2023 році на четвертий термін партія Фіцо вжила заходів для ліквідації антикорупційних інституцій, зокрема скасувала Спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними корупційними справами, та розформувала NAKA, елітний поліцейський підрозділ, завданням якого була боротьба з організованою злочинністю.

У листопаді Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.