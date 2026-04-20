В Словакии 4 июля проведут референдум по двум вопросам

Президент Словакии Петер Пеллегрини объявил референдум, который состоится 4 июля, с двумя вопросами – об отмене так называемых пожизненных пенсий и восстановлении Специальной прокуратуры и Национального агентства по борьбе с преступностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство TASR.

Избиратели будут отвечать на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной пенсии, например для [премьер-министра] Роберта Фицо, установленной в разделе 24а (1) (б) Закона... об условиях оплаты труда некоторых конституционных должностных лиц Словацкой Республики, с поправками?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы Специальная прокуратура и Национальное агентство по борьбе с преступностью были восстановлены?"

Вместе с тем вопрос о сокращении срока полномочий этого состава парламента, а вместе с ним и правительства Фицо, не будет включен в референдум, поскольку глава государства утверждает, что это противоречит конституции Словакии.

Предложенный вопрос, который был признан не соответствующим условиям для включения, звучал так: "Согласны ли вы с тем, чтобы парламент принял резолюцию о сокращении своего девятого избирательного срока и определил дату досрочных выборов таким образом, чтобы они состоялись в течение 180 дней после объявления результатов референдума?"

Инициатором референдума выступила внепарламентская партия "Демократы". Референдум созывается президентом, если об этом просят в петиции не менее 350 тысяч граждан.

Конституция также предусматривает, что результаты референдума являются действительными, если в нем участвует более половины избирателей, имеющих право голоса, и если решение одобрено большинством участвующих.

С момента возвращения к власти в 2023 году на четвертый срок партия Фицо приняла меры для ликвидации антикоррупционных институтов, в частности расформировала Специальную прокуратуру, занимавшуюся громкими коррупционными делами, и NAKA, элитное полицейское подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок в Конституцию.

Свои предостережения относительно таких изменений ранее выразила Венецианская комиссия Совета Европы.