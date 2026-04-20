Польша и Франция подписали соглашения в области обороны

Французский президент Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Польше, заявил, что две страны подписали "важные оборонные соглашения".

Об этом он сказал во время встречи с польским премьер-министром Дональдом Туском, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 20 апреля Макрон прибыл с визитом в польский Гданьск, где встретился с Туском в рамках межправительственного саммита между странами.

"Наши министры и наши команды подписали очень важные соглашения в области обороны", – сказал он.

По его словам, они касаются решений по безопасности Польши и Франции, в частности ракет класса "воздух-поверхность", а также ракет большой дальности.

Ранее сообщалось, что во время визита в Польшу Макронпланирует обсудить с Туском укрепление двустороннего сотрудничества в таких сферах, как оборонная промышленность, ядерное сдерживание и военные спутники.

Между тем в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого обвинили Туска в том, что Макрон во время этого визита не встретится с польским президентом.