В Англии планируют законодательно запретить использование телефонов в школах

В Англии на законодательном уровне намерены закрепить запрет на использование мобильных телефонов в школах.

Об этом заявило Министерство образования, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Министерство образования заявило, что намерено внести поправки в свой законопроект "О благополучии детей и школ", чтобы придать этому запрету статус закона.

В настоящее время министерство рекомендует школам запретить использование этих устройств, но директора школ могут игнорировать эту рекомендацию, если они с ней не согласны.

"Мы всегда четко заявляли, что мобильным телефонам нет места в школах, и большинство школ уже запрещает их использование. Эта поправка придает силу существующим рекомендациям, придавая юридическую силу тому, что школы уже делают на практике", – заявил представитель Минобразования.

В апреле прошлого года писали, что во Франции собираются ужесточить запрет на использование мобильных телефонов учащимися средней школы, в результате чего школьникам в возрасте от 11 до 15 лет запретят иметь при себе телефоны в течение всего учебного дня.

Также похожее решение приняла и Швеция.