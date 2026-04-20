У Туреччині посилять контроль за зброєю після стрілянин у школах

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що посилить правила володіння зброєю на тлі смертоносних стрілянин у школах.

Про це він заявив у понеділок, 20 квітня, передає Anadolu, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що Туреччина посилить покарання для власників вогнепальної зброї, "які не виконують свій обов’язок дбайливості та обачності, якщо дитина отримує доступ до зброї".

"Ми запровадимо додаткові правові норми щодо обмеження володіння вогнепальною зброєю. Ми реалізуємо комплексний програмний документ та план дій у цих сферах", – запевнив турецький президент.

Також він пообіцяв, що уряд також вживатиме додаткових заходів для моніторингу Інтернету в рамках своєї реакції на ці інциденти.

Нагадаємо, у середу, 15 квітня, в середній школі на південному сході Туреччини 14-річний учень застрелив щонайменше дев'ятьох людей, серед яких вісім його однокласників, та поранив ще 13 осіб.

Попередні перевірки показали, що підозрюваний використовував у своєму профілі WhatsApp зображення, пов’язане з Елліотом Роджером, який відомий скоєнням вбивств у 2014 році у США.

Перед тим у іншому невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився. Від його дій постраждали 16 осіб.