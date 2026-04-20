В Турции ужесточат контроль над оружием после стрельбы в школах

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ужесточит правила владения оружием на фоне смертоносных стрельб в школах.

Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, передает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что Турция ужесточит наказание для владельцев огнестрельного оружия, "которые не выполняют свой долг заботы и осмотрительности, если ребенок получает доступ к оружию".

"Мы введем дополнительные правовые нормы по ограничению владения огнестрельным оружием. Мы реализуем комплексный программный документ и план действий в этих сферах", – заверил турецкий президент.

Также он пообещал, что правительство будет принимать дополнительные меры по мониторингу Интернета в рамках своей реакции на эти инциденты.

Напомним, в среду, 15 апреля, в средней школе на юго-востоке Турции 14-летний ученик застрелил по меньшей мере девять человек, среди которых восемь его одноклассников, и ранил еще 13 человек.

Предварительные проверки показали, что подозреваемый использовал в своем профиле WhatsApp изображение, связанное с Эллиотом Роджером, известным совершением убийств в 2014 году в США.

Ранее в другом небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился. От его действий пострадали 16 человек.