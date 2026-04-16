Турецький школяр, який здійснив смертельний напад, міг наслідувати вбивцю зі США

Турецька поліція розповіла нові деталі щодо 14-річного учня, який 15 квітня здійснив напад на школу, внаслідок якого загинули люди.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Йдеться про інцидент у турецькому районі Кахраманмараш, де внаслідок стрілянини загинули щонайменше дев'ять людей, серед яких вісім однокласників учня.

За словами правоохоронців, попередні перевірки показали, що підозрюваний використовував у своєму профілі WhatsApp зображення, пов’язане з Елліотом Роджером, який відомий скоєнням вбивств у 2014 році у США.

Батько підозрюваного, У. М., був затриманий 15 квітня, а згодом узятий під варту судовими органами. Цифрові матеріали, отримані під час обшуків у помешканні підозрюваного та в автомобілі його батька, були вилучені та наразі досліджуються.

За попередніми висновками правоохоронців, доказів зв’язку з тероризмом виявлено не було, і цей інцидент оцінюється як індивідуальний напад.

23 травня 2014 року Елліот Роджер здійснив напад в Ісла-Вісті поблизу Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, унаслідок якого загинули шість людей, ще 14 дістали поранення. Перед цим він опублікував відео на YouTube та розіслав маніфест, у якому пояснював мотиви своїх дій.

Спочатку нападник убив ножем двох сусідів по кімнаті та їхнього знайомого. Згодом він відкрив стрілянину біля студентських гуртожитків, а також у крамниці неподалік. Після цього він хаотично пересувався районом, стріляючи та збиваючи пішоходів автомобілем, і вступив у перестрілку з поліцією.

Зрештою він врізався в припарковане авто, після чого наклав на себе руки.

14 квітня в іншому невеликому місті на півдні Туреччини колишній студент влаштував стрілянину у технікумі та у підсумку застрелився. Від його дій постраждали 16 осіб.

У лютому внаслідок стрілянини у словацькій школі постраждали двоє людей.

У Польщі у березні невідомий стріляв з пневматики по будівлі школи у Варшаві, згодом повідомили про затримання підозрюваного.