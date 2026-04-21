Поразка Орбана проявила нову проблему на шляху України до ЄС, але її реально здолати

Із завершенням ери угорського прем’єра Віктора Орбана здатність політичних гравців його штибу перешкоджати колективним рішенням Євросоюзу зменшилася.

Цей період у процесі вступу України до ЄС добігає кінця, вважає Ласло Бруст з Інституту демократії Центральноєвропейського університету.

"Звісно, нам ще належить побачити політичний підхід наступного болгарського уряду на чолі з Руменом Радевим, але він не має такої історії опору вступу України до Євросоюзу, який був у орбанівської Угорщини", – додає Бруст.

За його словами, політичний шлях України до вступу стає все більш передбачуваним, але це не убезпечує шлях України до членства, а лише змінює виклики.

Більше пояснень Ласло Бруста – в його колонці Орбан пішов, ризики змінилися: погляд з Угорщини на те, як досягти вступу України до ЄС. Далі – стислий її виклад.

На думку автора колонки, тепер виклик полягає в тому, чи можна зробити членство України економічно і соціально стійким не тільки для неї самої, а й для існуючих країн-членів ЄС.

Бруст вважає, що якщо це виявиться неможливо зробити, то вступ може зав’язнути у процедурних питаннях.

"Вступ до ЄС завжди лишає тих, хто здобув, і тих, хто втратив. У тому числі всередині Євросоюзу", – зазначає представник Інституту демократії Центральноєвропейського університету.

За його словами, вступ України до ЄС буде більш відчутним для усієї Європи, ніж у попередніх розширеннях.

І хоча довгострокові переваги членства України є значними, короткостроковий тиск буде в багатьох випадках політично чутливим.

"Всередині ЄС уряди можуть затримати або ускладнити вступ України, оскільки їм бракує інструментів для управління внутрішньою адаптацією. Результатом може бути не формальна відмова, а поступове уповільнення процесу", – пише автор колонки.

А Україні, на його думку, особливо важливо структурувати вступ до ЄС таким чином, щоб цей процес був вигідний усім.

"Необхідне створення спеціального координаційного механізму, який би з’єднував інституції ЄС, країни-члени та українських гравців під час вступного процесу – ця ідея, вже з’являється у політичних дискусіях. Євроінтеграцією треба управляти до вступу, а не після нього", – зазначає Ласло Бруст.

На практиці йдеться про узгодження регуляторних реформ, інвестиційних рішень та стратегій галузевого розвитку. Також йдеться про поступову інтеграцію України в європейські ланцюги постачань, інфраструктурні мережі та енергетичні системи ще під час процесу вступу.

Представник Інституту демократії Центральноєвропейського університету наголошує, що економічна координація не є другорядним питанням, а є ключовою для успіху вступу.

"Членство України в ЄС – це вже не лише питання політичної волі. Це питання того, чи можна керувати процесом у збалансований, передбачуваний і вигідний для широкого загалу спосіб. Вікно для того, щоб забезпечити це, відкрилося зараз, після виборів в Угорщині", – резюмує автор.

