Поражение Орбана выявило новую проблему на пути Украины в ЕС, но её вполне можно преодолеть

С окончанием эпохи венгерского премьера Виктора Орбана способность политических игроков его типа препятствовать коллективным решениям Евросоюза уменьшилась.

Этот период в процессе вступления Украины в ЕС подходит к концу, считает Ласло Бруст из Института демократии Центральноевропейского университета.

"Конечно, нам еще предстоит увидеть политический подход следующего болгарского правительства во главе с Руменом Радевым, но у него нет такой истории сопротивления вступлению Украины в Евросоюз, какая была у орбановской Венгрии", – добавляет Бруст.

По его словам, политический путь Украины к вступлению становится все более предсказуемым, но это не облегчает путь Украины к членству, а лишь меняет вызовы.

По его словам, политический путь Украины к вступлению становится все более предсказуемым, но это не облегчает путь Украины к членству, а лишь меняет вызовы.

Далее – краткое изложение.

По мнению автора колонки, теперь задача состоит в том, можно ли сделать членство Украины экономически и социально устойчивым не только для самой Украины, но и для существующих стран-членов ЕС.

Бруст считает, что если это окажется невозможным, то процесс вступления может затянуться из-за процедурных вопросов.

"Вступление в ЕС всегда оставляет тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл. В том числе внутри Евросоюза", – отмечает представитель Института демократии Центральноевропейского университета.

По его словам, вступление Украины в ЕС будет более ощутимым для всей Европы по сравнению с предыдущими расширениями.

И хотя долгосрочные преимущества членства Украины значительны, краткосрочное давление во многих случаях будет политически чувствительным.

"Внутри ЕС правительства могут задержать или затруднить вступление Украины, поскольку им не хватает инструментов для управления внутренней адаптацией. Результатом может стать не формальный отказ, а постепенное замедление процесса", – пишет автор колонки.

А Украине, по его мнению, особенно важно структурировать вступление в ЕС таким образом, чтобы этот процесс был выгоден всем.

"Необходимо создать специальный координационный механизм, который бы объединял институты ЕС, страны-члены и украинских игроков в ходе процесса вступления – эта идея уже звучит в политических дискуссиях. Евроинтеграцией нужно управлять до вступления, а не после него", – отмечает Ласло Бруст.

На практике речь идет о согласовании регуляторных реформ, инвестиционных решений и стратегий отраслевого развития. Также речь идет о постепенной интеграции Украины в европейские цепочки поставок, инфраструктурные сети и энергетические системы еще в ходе процесса вступления.

Представитель Института демократии Центральноевропейского университета подчеркивает, что экономическая координация не является второстепенным вопросом, а является ключевой для успеха вступления.

"Членство Украины в ЕС – это уже не только вопрос политической воли. Это вопрос того, можно ли управлять процессом сбалансированным, предсказуемым и выгодным для широкой общественности образом. Окно для того, чтобы обеспечить это, открылось сейчас, после выборов в Венгрии", – резюмирует автор.

