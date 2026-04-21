Министр обороны Германии высоко оценил Украину за инновации в сфере обороны

Украинские технологии в сфере обороны уже пользуются спросом в мире и становятся источником инновационных решений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления на Ганноверской ярмарке, его цитирует "Укринформ".

Министр подчеркнул, что украинские технологии сейчас пользуются спросом во всем мире как инновационные решения.

"Мы также должны держать эти разработки в поле зрения", – отметил глава Минобороны Германии.

По словам Писториуса, украинская сила проявляется не только на поле боя и в профессионализме украинских войск, но она также заключается в высоком инновационном потенциале Украины, "которая достигает впечатляющих успехов и стремительного прогресса в разработке новых технологий в сфере обороны".

Как подчеркнул немецкий министр, этот опыт должен учитываться партнерами, а сотрудничество с Украиной способствует развитию промышленных мощностей и технологических инноваций в Германии.

Напомним, недавно заявление генерального директора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера вызвало скандал. Паппергер заявил, что в украинском производстве дронов нет инноваций, и сравнил его с игрой в конструктор "Лего".

Президент Владимир Зеленский назвал странными слова руководителя концерна Rheinmetall. Он сказал, что конкурировать нужно не риторикой.

После резонанса в Rheinmetall заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.