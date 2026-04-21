Каллас оцінила шанси на розблокування важливих рішень ЄС після падіння Орбана

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сподівається на прогрес з ухваленням серії рішень Євросоюзу, які досі були заблоковані, після зміни влади в Угорщині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

Каллас запитали про перспективи затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії та інших рішень, ухвалення яких опинилось у глухому куті через угорського прем’єра Віктора Орбана – якому тепер доведеться залишити посаду після поразки на виборах 12 квітня.

"Звісно, я не можу говорити за нову владу Угорщини. Коли новий уряд почне роботу – ми почнемо працювати і можна буде ставити їм ці запитання. Але ми відкриваємо дискусії щодо багатьох рішень, які були заблоковані – і сподіваємося на позитивний результат", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня делегація Єврокомісії 17–18 квітня у Будапешті провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще раніше дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України 22 квітня.