Каллас оценила шансы на разблокирование важных решений ЕС после падения Орбана

Главный дипломат ЕС Кая Каллас надеется на прогресс с принятием серии решений Евросоюза, которые до сих пор были заблокированы, после смены власти в Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Каллас спросили о перспективах утверждения 20-го пакета санкций ЕС против России и других решений, принятие которых оказалось в тупике из-за венгерского премьера Виктора Орбана – которому теперь придется покинуть пост после поражения на выборах 12 апреля.

"Конечно, я не могу говорить за новую власть Венгрии. Когда новое правительство начнет работу – мы начнем работать и можно будет задавать им эти вопросы. Но мы открываем дискуссии по многим решениям, которые были заблокированы – и надеемся на положительный результат", – отметила Каллас.

Напомним, в конце прошлой недели делегация Еврокомиссии 17–18 апреля в Будапеште провела технические встречи с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и его командой.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр еще раньше дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Послы ЕС попытаются окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины 22 апреля.