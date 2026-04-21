Фінських курсантів ВПС покарають за фігури пенісів у небі
Новини — Вівторок, 21 квітня 2026, 11:53 —
Навчальний політ кадетів Військово-повітряних сил Фінляндії закінчився дисциплінарним розслідуванням після того, як траєкторії польотів їхніх літаків утворили в небі форми, що нагадують чоловічі статеві органи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Інцидент стався ще у минулий понеділок, 13 квітня, під час тренувань студентів курсу пілотів офіцерів запасу. За даними таблоїда Iltalehti, кілька літаків піднялися в повітря з аеродрому Тіккакоскі близько 7:30 ранку.
Радари зафіксували, що принаймні чотири борти рухалися за маршрутами, які в результаті склалися у фігури, що нагадували пеніс.
Представник Повітряних сил Фінляндії у коментарі Yle підтвердив факт інциденту. Він зазначив, що офіційною метою польотів було відпрацювання поворотів у межах визначеної тренувальної зони.
У ВПС заявили, що на курсантів будуть накладені дисциплінарні санкції, і запевнили, що польоти не становили жодної небезпеки для іншого повітряного руху.
ВПС розпочали розслідування інциденту, але речник відомства відмовився надавати додаткові коментарі щодо санкцій, які можуть бути застосовані до курсантів.
У минулому екіпаж американського військового літака здійснив специфічний маршрут поблизу російської військової бази в Сирії, який за формою нагадував пеніс.
Поліція міста Бремергафен на північному заході Німеччини почала провадження проти 28-річного чоловіка, який намагався приховати наркотичне спʼяніння фальшивим пенісом.