Фінських курсантів ВПС покарають за фігури пенісів у небі

Навчальний політ кадетів Військово-повітряних сил Фінляндії закінчився дисциплінарним розслідуванням після того, як траєкторії польотів їхніх літаків утворили в небі форми, що нагадують чоловічі статеві органи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Інцидент стався ще у минулий понеділок, 13 квітня, під час тренувань студентів курсу пілотів офіцерів запасу. За даними таблоїда Iltalehti, кілька літаків піднялися в повітря з аеродрому Тіккакоскі близько 7:30 ранку.

Радари зафіксували, що принаймні чотири борти рухалися за маршрутами, які в результаті склалися у фігури, що нагадували пеніс.

Представник Повітряних сил Фінляндії у коментарі Yle підтвердив факт інциденту. Він зазначив, що офіційною метою польотів було відпрацювання поворотів у межах визначеної тренувальної зони.

У ВПС заявили, що на курсантів будуть накладені дисциплінарні санкції, і запевнили, що польоти не становили жодної небезпеки для іншого повітряного руху.

ВПС розпочали розслідування інциденту, але речник відомства відмовився надавати додаткові коментарі щодо санкцій, які можуть бути застосовані до курсантів.

У минулому екіпаж американського військового літака здійснив специфічний маршрут поблизу російської військової бази в Сирії, який за формою нагадував пеніс.

