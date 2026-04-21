Финских курсантов ВВС накажут за фигуры пенисов в небе

Учебный полет кадетов Военно-воздушных сил Финляндии закончился дисциплинарным расследованием после того, как траектории полетов их самолетов образовали в небе формы, напоминающие мужские половые органы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Инцидент произошел еще в минувший понедельник, 13 апреля, во время тренировок студентов курса пилотов офицеров запаса. По данным таблоида Iltalehti, несколько самолетов поднялись в воздух с аэродрома Тиккакоски около 7:30 утра.

Радары зафиксировали, что по крайней мере четыре борта двигались по маршрутам, которые в результате сложились в фигуры, напоминающие пенис.

Представитель Воздушных сил Финляндии в комментарии Yle подтвердил факт инцидента. Он отметил, что официальной целью полетов была отработка поворотов в пределах определенной тренировочной зоны.

В ВВС заявили, что на курсантов будут наложены дисциплинарные санкции, и заверили, что полеты не представляли никакой опасности для другого воздушного движения.

ВВС начали расследование инцидента, но представитель ведомства отказался предоставлять дополнительные комментарии относительно санкций, которые могут быть применены к курсантам.

В прошлом экипаж американского военного самолета совершил специфический маршрут вблизи российской военной базы в Сирии, который по форме напоминал пенис.

Полиция города Бремерхафен на северо-западе Германии начала производство против 28-летнего мужчины, который пытался скрыть наркотическое опьянение фальшивым пенисом.