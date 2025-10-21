Німеччина: поліція конфіскувала запасний пеніс чоловіка

Поліція міста Бремергафен на північному заході Німеччини почала провадження проти 28-річного чоловіка, який намагався приховати наркотичне спʼяніння фальшивим пенісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У вівторок ввечері патруль у Бремергафені помітив автомобіль, який явно перевищив швидкість у зоні, де дозволено 80 км/год, і зупинив його.

Коли водій відкрив вікно, правоохоронці відчули різкий запах марихуани. Водій сказав, що перевозив у машині чужий канабіс, але оскільки у поліцейських були підозри, погодився на добровільний експрес-тест сечі.

Незадовго до аналізу сечі поліція виявила, що чоловік носить на стегні муляж пеніса з рідиною – імовірно, для фальсифікації результатів тесту. Оскільки його спіймали на цьому, він здав справжній зразок сечі. У ній виявили активну речовину канабісу.

Поліцейські також виявили, що 28-річний хлопець мав при собі понад 90 грамів марихуани та невелику кількість кокаїну. У результаті було порушено кримінальну справу за підозрою в незаконному обігу наркотиків.

Також водієві висунули звинувачення у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

У звʼязку з розслідуванням поліція конфіскувала у 28-річного водія ключі від машини, наркотики, мобільні телефони, а також муляж пеніса.

Часткова легалізація канабісу, ухвалена попереднім урядом Німеччини, залишається предметом політичних суперечок. Чинний уряд, очолюваний консерваторами, погодився провести оцінку наслідків цих змін.

Раніше німецький уряд ухвалив плани щодо обмеження онлайн-продажу канабісу, щоб боротися зі зростанням імпорту цього наркотику.