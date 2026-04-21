Сибига на встрече министров ЕС призвал быстро разблокировать важные для Украины решения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал партнеров как можно быстрее обеспечить разблокирование нескольких критических для Украины решений, которые до сих пор блокировал венгерский премьер Виктор Орбан.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига 21 апреля присоединился онлайн к встрече министров по иностранным делам стран ЕС.

Он призвал к скорейшему разблокированию трех критически важных для Украины решений ЕС – о займе на 90 млрд евро, 20-й пакет санкций ЕС против РФ и открытие переговорных кластеров.

Решение о 90 млрд евро Сибига назвал самым первым приоритетом, подчеркивая, что каждый день задержки является проблемой. "Сейчас нет никаких преград, и даже искусственные препятствия сняты. ЕС имеет необходимые инструменты для снятия блокады уже на этой неделе. Рассчитываем на их задействование в ближайшие дни", – отметил глава МИД Украины.

Он акцентировал, что задержки этих решений посылают неправильные сигналы главе Кремля, и "чем больше времени занимает принятие этих шагов, тем больше надежды он имеет на уничтожение ЕС и нанесение вреда его государствам-членам".

Андрей Сибига подтвердил готовность Украины и Молдовы к открытию переговорных кластеров и призвал воспользоваться окном возможностей для официального запуска процесса.

"Мы благодарны за усилия и достижения на пути евроинтеграции в течение председательства в ЕС Польши и Дании. Рассчитываем, что председательство Кипра и Ирландии принесут новые исторические шаги и достижения на пути расширения Евросоюза", – отметил Андрей Сибига.

Министр также рассказал о ситуации на фронте и успехах Украины, в частности в кампании дальнобойных ударов по РФ. Он призвал увеличивать инвестиции в украинский ОПК и усиливать украинскую ПВО для защиты от российских ударов.

Напомним, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам ряд еврочиновников выразили оптимизм относительно разблокирования этих важных для Украины решений в ближайшее время.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас ожидает "положительных решений" по займу Евросоюза на 90 млрд для Украины в среду 22 апреля.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что Украина и Молдова готовы к формальному открытию всех шести переговорных кластеров, и она со своей стороны "надеется, что Совет ЕС будет действовать быстро".