Глава МЗС Швеції оптимістична щодо ключових для України рішень ЄС після поразки Орбана

Міністерка закордонних справ Швеції Єссіка Стенергор вважає, що зі зміною влади в Угорщині низку важливих для України рішень ЄС буде нарешті розблоковано.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ країн ЄС 21 квітня.

Очільниця МЗС Швеції наголосила, що зараз ЄС має "посилити, прискорити й наростити" підтримку для України, а також посилити тиск на Росію.

"Я досить оптимістично налаштована після того, як перешкода з боку Угорщини зникла. Тепер ми зможемо виконати обіцянку Україні щодо позики на 90 млрд євро і рухатися вперед із 20-м пакетом санкцій – а також із 21-м, який потрібно ухвалити до літа", – зазначила Єссіка Стенергор.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також сподівається на прогрес з обома рішеннями.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня делегація Єврокомісії 17–18 квітня у Будапешті провела технічні зустрічі з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром та його командою.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ще раніше дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України 22 квітня.