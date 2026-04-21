СМИ: в ЕС советуют государствам-членам не спешить с выходом из ядерной энергетики

Европейский Союз намерен предостеречь государств-членов от поспешного выхода из ядерной энергетики и преждевременного закрытия атомных электростанций на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на проект предложений, подготовленных Еврокомиссией.

22 апреля Европейская комиссия должна опубликовать пакет мер для компенсации стремительного роста цен на энергоносители. Проект планов предусматривает снижение налогов на электроэнергию и расширение использования чистых технологий.

Документ, среди прочего, призывает членов ЕС избегать преждевременного вывода из эксплуатации генерирующих активов, таких как атомные электростанции, которые могут продолжать поставлять электроэнергию.

В Еврокомиссии отмечают, что это может помочь ограничить использование ископаемого топлива в системах отопления и промышленности на фоне энергокризиса.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце заявила, что сокращение европейского сектора ядерной энергетики было "стратегической ошибкой", поскольку война с Ираном подчеркнула зависимость Европы от стремительного роста цен на импорт нефти и газа.

Германия, крупнейший потребитель энергии в Европейском Союзе, постепенно отказалась от ядерной энергетики из-за сопротивления общественности и беспокойства о безопасности после катастрофы в Фукусиме 2011 года. Последний реактор в стране остановился в 2023 году.

Испания планирует начать закрытие своих ядерных реакторов в 2027 году. Другие члены ЕС, включая Бельгию и Нидерланды, недавно отменили свой выход из ядерной энергетики, поскольку они стремятся обеспечить себе большие объемы стабильной низкоуглеродной электроэнергии.

В марте СМИ писали, что на фоне роста цен на энергоносители, вызванного кризисом на Ближнем Востоке, Италия рассматривает возможность возвращения к атомной энергетике через почти 40 лет после закрытия своего последнего атомного реактора и через 15 лет после неудачной попытки отменить это решение.

Сообщалось, что в немецком Бундестаге призвали к возобновлению дебатов по возвращению к атомной энергетике и реактивации остановленных реакторов.