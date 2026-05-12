Польща розраховує на участь у постачанні Україні зброї в рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро

Продукція польських виробників зброї буде входити до переліку закупівель військової продукції для України коштами кредиту ЄС на загальну суму 90 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив держсекретар міністерства оборони Польщі Павел Залевський перед початком засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.

"Відбулося розблокування європейського кредиту на 90 мільярдів євро для України. Це дуже важливе питання, оскільки йдеться про фінансування української держави та тих гігантських оборонних зусиль, які здійснюють українці. Частина цих грошей буде призначена на закупівлю озброєння, і ми раді, що польські оборонні компанії також скористаються цими коштами", – заявив Залевський.

Він не уточнив, яке саме озброєння будуть надавати Україні польські компанії.

"Інформація конфіденційна, цього я не можу сказати, але я дуже радий, що польські компанії також скористаються цим механізмом", – повідомив держсекретар.

"Ми знаємо, що польські компанії мають у своєму розпорядженні такі спроможності, яких очікують українці. У зв'язку з цим ми знаємо, що вони скористаються цією можливістю", – додав Павел Залевський.

Також він зауважив, що Польща очікує вивільнення коштів з Європейського фонду миру (який, нагадаємо, досі заблокований Угорщиною).

Перший графік військової продукції, яка буде закуповуватися у 2026 році становитиме 5,9 млрд євро та буде витрачений на безпілотники, що вироблятимуть в Україні.

Також повідомлялося, що 12 травня голови оборонних відомств Євросоюзу проведуть робочий обід, присвячений військовій підтримці України.

Джерела "Європейської правди" повідомили, що перші виплати за кредитом Європейського Союзу на загальну суму 90 млрд євро Україна почне отримувати не раніше червня 2026 року.