В армії Естонії прокоментували затримки у постачаннях снарядів до HIMARS

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Меріло прокоментував затримки у постачаннях снарядів до ракетних систем HIMARS, з якими країна зіткнулася через війну на Близькому Сході.

Заяву командувача естонської армії наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Меріло, він не може сказати, коли постачання відновляться.

"Але сам підрозділ готовий, просто надходження боєприпасів відкладається. У певному сенсі позитивним є те, що самі ракетні системи у нас вже є, і підготовка може тривати згідно з планом", – сказав він.

Альтернативою HIMARS може стати південнокорейська реактивна система залпового вогню Chunmoo. При цьому збоїв у постачанні південнокорейських РСЗВ не передбачається, як і проблем із постачанням ракет до них.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, теоретично ці ракети можна використовувати і на HIMARS.

"Теоретично вони взаємозамінні. На практиці, звісно, тут набирають чинності певні обмеження – як з боку уряду США, так і з боку виробників ракетних систем, які встановлюють певні налаштування. Але суто технічно різні системи можна використовувати спільно та взаємозамінно", – сказав Певкур.

У квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Згодом стало відомо, що проблема із затримками постачань американської зброї в Естонію передусім зачепить ракети до систем HIMARS.