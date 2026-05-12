Єврокомісія готує нові правила для соцмереж задля захисту дітей

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над нормативно-правовими актами, які покликані обмежити бізнес-моделі соціальних мереж з метою захисту дітей та молоді.

Про це вона заявила під час промови в Копенгагені, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що численні негативні наслідки, яких зазнають діти та молодь від користування соціальними мережами, не є випадковістю, "а є результатом бізнес-моделей, які розглядають увагу дітей як товар".

За її словами, ЄС зосереджує свою увагу саме на TikTok, X та Meta Platforms такі, як Instagram та Facebook.

"Ми вживаємо заходів проти TikTok та його дизайну, що викликає залежність, нескінченного прокручування, автовідтворення та push-повідомлень. Те саме стосується Meta, оскільки ми вважаємо, що Instagram та Facebook не дотримуються встановленого ними ж мінімального віку у 13 років", – сказала вона.

Вона також виступила за введення суворих правил, що забороняють доступ до соціальних мереж підліткам, молодшим за певний вік.

"Питання не в тому, чи повинні молоді люди мати доступ до соціальних мереж, питання в тому, чи повинні соціальні мережі мати доступ до молодих людей", – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, наприкінці квітня Європейська комісія звинуватила компанію Meta у нездатності захистити дітей молодшого віку від шкідливого впливу соціальних мереж.

Президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.

А міністерка освіти Великої Британії Бріджет Філліпсон заявила, що будуть введені обмеження на користування соціальними мережами для дітей віком до 16 років.