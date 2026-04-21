Мадяр поговорив з Фіцо: вимагає захисту угорців у Словаччині

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що очікує від Словаччини захисту прав угорської меншини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму дописі про першу телефонну розмову зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

Мадяр заявив, що висловив готовність до конструктивної співпраці з урядом Словаччини, але передав Фіцо свою ключову умову для цього.

"Я дав зрозуміти, що ми зможемо обговорювати будь-які політичні питання тільки за умови гарантій, що Словаччина відкличе законодавство, яке загрожує в’язницею угорцям з Верхньої Угорщини (історична назва території, що простягається на частину Словаччини та українського Закарпаття – Ред.), та якщо вони пообіцяють подбати, щоб у майбутньому землі наших угорських співвітчизників у Верхній Угорщині не були конфісковані на підставі "декретів Бенеша", що грунтуються на принципі колективної провини", – пише Петер Мадяр.

Він зазначив, що новий угорський уряд готовий посилювати двосторонню співпрацю і відновлювати співпрацю у межах Вишеградської четвірки, але за умови "прояснення та вирішення вищезазначених проблем".

"Я наголосив Роберту Фіцо, що найпершим пріоритетом для будь-якого угорського уряду у словацько-угорських відносинах є захист прав наших угорських співвітчизників", – додав Мадяр.

За його словами, вони з Фіцо поспілкуються особисто на майбутньому саміті Європейської ради у Брюсселі.

Також Петер Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", якщо він придатний до експлуатації, заявивши, що новий уряд не піде на "жодні поступки" у цьому питанні.

Стосовно ситуації із захопленими цінностями "Ощадбанку", які залишаються в Угорщині, Мадяр сказав, що буде готовий говорити про це після вступу на посаду та детальнішого ознайомлення із ситуацією.