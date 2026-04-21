Мадьяр поговорил с Фицо: требует защиты венгров в Словакии

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ожидает от Словакии защиты прав венгерского меньшинства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем посте о первом телефонном разговоре со словацким премьером Робертом Фицо.

Мадьяр заявил, что выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с правительством Словакии, но передал Фицо свое ключевое условие для этого.

"Я дал понять, что мы сможем обсуждать любые политические вопросы только при условии гарантий, что Словакия отзовет законодательство, которое грозит тюрьмой венграм из Верхней Венгрии (историческое название территории, простирающейся на часть Словакии и украинского Закарпатья – Ред. ), и если они пообещают позаботиться, чтобы в будущем земли наших венгерских соотечественников в Верхней Венгрии не были конфискованы на основании "декретов Бенеша", основанных на принципе коллективной вины", – пишет Петер Мадьяр.

Он отметил, что новое венгерское правительство готово усиливать двустороннее сотрудничество и восстанавливать сотрудничество в рамках Вышеградской четверки, но при условии "прояснения и решения вышеупомянутых проблем".

"Я отметил Роберту Фицо, что первым приоритетом для любого венгерского правительства в словацко-венгерских отношениях является защита прав наших венгерских соотечественников", – добавил Мадьяр.

По его словам, они с Фицо пообщаются лично на предстоящем саммите Европейского совета в Брюсселе.

Также Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", если он пригоден к эксплуатации, заявив, что новое правительство не пойдет на "никакие уступки" в этом вопросе.

Относительно ситуации с захваченными ценностями "Ощадбанка", которые остаются в Венгрии, Мадьяр сказал, что будет готов говорить об этом после вступления в должность и более детального ознакомления с ситуацией.