Прем’єр-міністр Румунії хоче сформувати уряд меншості після фактичного розпаду коаліції

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив про свої плани розпочати переговори з коаліційними партіями для формування уряду меншості після того, найбільша в урядовій коаліції Соціал-демократична партія Румунії (PSD) відкликала свою підтримку його кандидатури.

Про це, як пише "Європейська правда", Боложан заявив після зустрічей з лідерами партій, передає Digi24.

Прем’єр-міністр, який представляє Національну ліберальну партію (PNL), повторив, що не планує подавати у відставку, а натомість зосередиться на збереженні уряду без участі соціал-демократів.

"Було ухвалено резолюцію, яка підтверджує те, що я заявив вчора ввечері: мандат керівництва PNL і для мене, як прем’єр-міністра, забезпечити стабільність уряду в умовах кризи, спричиненої безвідповідальністю PSD, та забезпечити парламентську більшість для підтримки уряду. Ми розпочнемо переговори з політичними фракціями, які підтримують чинний уряд, найближчими днями, щоб з’ясувати, у якому складі міг би працювати уряд меншості", – заявив Боложан.

Напередодні Соціал-демократична партія Румунії (PSD) проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єрові Іліє Боложану та закликала його подати у відставку.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.