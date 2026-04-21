Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил о своих планах начать переговоры с коалиционными партиями для формирования правительства меньшинства после того, как крупнейшая в правительственной коалиции Социал-демократическая партия Румынии (PSD) отозвала свою поддержку его кандидатуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Боложан заявил после встреч с лидерами партий, передает Digi24.

Премьер-министр, представляющий Национальную либеральную партию (PNL), повторил, что не планирует подавать в отставку, а вместо этого сосредоточится на сохранении правительства без участия социал-демократов.

"Была принята резолюция, подтверждающая то, что я заявил вчера вечером: мандат руководства PNL и для меня, как премьер-министра, обеспечить стабильность правительства в условиях кризиса, вызванного безответственностью PSD, и обеспечить парламентское большинство для поддержки правительства. Мы начнем переговоры с политическими фракциями, которые поддерживают действующее правительство, в ближайшие дни, чтобы выяснить, в каком составе могло бы работать правительство меньшинства", – заявил Боложан.

Накануне Социал-демократическая партия Румынии (PSD) проголосовала за отзыв своей поддержки премьеру Илие Боложану и призвала его подать в отставку.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов по реформе, которая предусматривает сокращение расходов в местных и центральных органах власти.