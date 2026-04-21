ЄС запровадив санкції проти двох організацій, що поширюють пропаганду РФ

Європейський Союз у вівторок вніс до санкційного списку дві організації, відповідальні за продовження гібридної діяльності Росії, зокрема пропаганди та дезінформації.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради, передає "Європейська правда".

До санкційного списку потрапила медіаплатформа Euromore, яка працює в рамках прокремлівської інформаційної архітектури та поширює російські наративи та дезінформацію на європейську аудиторію. Крім того, вона періодично поширює контент, який ставить під сумнів легітимність інституцій ЄС та виправдовує війну Росії проти України.

Обмежувальні заходи також запроваджено щодо російського Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном. Зазначається, що це основний інструмент стратегії зовнішнього впливу та пропаганди РФ заснований та фінансований Москвою.

Юридичні та аналітичні матеріали цього порталу систематично використовуються для підкріплення ключових пунктів дезінформації Кремля, зокрема тверджень про "нацифікацію" України, заяв про "русофобію" та повідомлень про "систематичні переслідування російськомовного населення в сусідніх державах".

"Своєю діяльністю визначені організації несуть відповідальність за підтримку дій та політики російського уряду, які підривають демократію, верховенство права, стабільність та безпеку в Європейському Союзі та Україні", – йдеться у повідомленні.

В Європейській Раді додали, що з урахуванням нових рішень ЄС запровадив обмежувальні заходи проти 69 фізичних осіб та 19 організацій, причетних до дестабілізаційної діяльності РФ.

