ЕС ввел санкции против двух организаций, распространяющих пропаганду РФ

Европейский Союз во вторник внес в санкционный список две организации, ответственные за продолжение гибридной деятельности России, в частности пропаганды и дезинформации.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета, передает "Европейская правда".

В санкционный список попала медиаплатформа Euromore, которая работает в рамках прокремлевской информационной архитектуры и распространяет российские нарративы и дезинформацию на европейскую аудиторию. Кроме того, она периодически распространяет контент, который ставит под сомнение легитимность институтов ЕС и оправдывает войну России против Украины.

Ограничительные меры также введены в отношении российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечается, что это основной инструмент стратегии внешнего воздействия и пропаганды РФ основан и финансируемый Москвой.

Юридические и аналитические материалы этого портала систематически используются для подкрепления ключевых пунктов дезинформации Кремля, в частности утверждений о "нацификации" Украины, заявлений о "русофобии" и сообщений о "систематических преследованиях русскоязычного населения в соседних государствах".

"Своей деятельностью определенные организации несут ответственность за поддержку действий и политики российского правительства, которые подрывают демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Европейском Союзе и Украине", – говорится в сообщении.

В Европейском Совете добавили, что с учетом новых решений ЕС ввел ограничительные меры против 69 физических лиц и 19 организаций, причастных к дестабилизирующей деятельности РФ.

Напомним, перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля ряд еврочиновников выразили оптимизм относительно разблокирования важных для Украины решений в ближайшее время, в том числе и одобрения 20-го пакета санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал партнеров как можно быстрее обеспечить разблокирование нескольких критических для Украины решений, которые до сих пор блокировал венгерский премьер Виктор Орбан.