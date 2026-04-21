Фіцо заявив, що обговорював з Мадяром нафтопровід "Дружба" та позов проти ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що у телефонній розмові з майбутнім очільником угорського уряду Петером Мадяром обговорив питання транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" та спільний позов проти програми ЄС RePowerEU, яка передбачає відмову від енергоносіїв з РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", Фіцо написав на платформі X.

Глава словацького уряду повідомив, що запросив лідера "Тиси" здійснити візит до Словаччини після офіційного вступу на посаду. За словами Фіцо, цьому передуватиме робоча зустріч лідерів на саміті ЄС у Брюсселі, де вони обговорять питання двосторонніх відносин.

"Головною причиною мого дзвінка до Петера Мадяра було бажання дізнатися про позицію нового угорського політичного керівництва щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та позову проти регламенту RePowerEU, який Словацька Республіка та Угорщина подають проти ЄС у зв’язку з припиненням поставок російського газу та нафти", – написав словацький прем’єр.

Фіцо повідомив, що, оскільки Мадяр ще офіційно не вступив на посаду прем'єр-міністра Угорщини, він зміг висловитися з цих питань "в загальних рисах".

"Однак з розмови ясно з'ясувалося, що пріоритетом Петера Мадяра в словацько-угорських відносинах є і будуть декрети Бенеша, щодо яких у нас принципово різні позиції", – написав Фіцо.

Декрети Бенеша – це законодавство, видане урядом Чехословаччини під час Другої світової війни. Серед іншого, ці документи позбавляли етнічних німців та угорців майнових прав і всього майна, котрим вони володіли, а також громадянства.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після розмови з Фіцо заявив, що очікує від Словаччини захисту прав угорської меншини та скасування декретів Бенеша.

Також напередодні Мадяр закликав президента України Володимира Зеленського відновити транзит російської нафти трубопроводом "Дружба", якщо він придатний до експлуатації, заявивши, що новий уряд не піде на "жодні поступки" у цьому питанні.