Фицо заявил, что обсуждал с Мадьяром нефтепровод "Дружба" и иск против ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в телефонном разговоре с будущим главой венгерского правительства Петером Мадьяром обсудил вопросы транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" и совместный иск против программы ЕС RePowerEU, которая предусматривает отказ от энергоносителей из РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фицо написал на платформе X.

Глава словацкого правительства сообщил, что пригласил лидера "Тисы" посетить Словакию после официального вступления в должность. По словам Фицо, этому будет предшествовать рабочая встреча лидеров на саммите ЕС в Брюсселе, где они обсудят вопросы двусторонних отношений.

"Главной причиной моего звонка Петеру Мадьяру было желание узнать о позиции нового венгерского политического руководства относительно возобновления работы нефтепровода "Дружба" и иска против регламента RePowerEU, который Словацкая Республика и Венгрия подают против ЕС в связи с прекращением поставок российского газа и нефти", – написал словацкий премьер.

Фицо сообщил, что, поскольку Мадьяр еще официально не вступил в должность премьер-министра Венгрии, он смог высказаться по этим вопросам "в общих чертах".

"Однако из разговора ясно выяснилось, что приоритетом Петера Мадьяра в словацко-венгерских отношениях являются и будут декреты Бенеша, в отношении которых у нас принципиально разные позиции", – написал Фицо.

Декреты Бенеша – это законодательство, изданное правительством Чехословакии во время Второй мировой войны. Среди прочего, эти документы лишали этнических немцев и венгров имущественных прав и всего имущества, которым они владели, а также гражданства.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после разговора с Фицо заявил, что ожидает от Словакии защиты прав венгерского меньшинства и отмены декретов Бенеша.

Также накануне Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", если он пригоден к эксплуатации, заявив, что новое правительство не пойдет на "никакие уступки" в этом вопросе.