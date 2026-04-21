Прем'єр Естонії не бачить прямої військової загрози для своєї країни

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі немає прямої військової загрози для країни.

Про це він сказав в інтерв'ю ERR, передає "Європейська правда".

Міхал коментував результати опитування, за яким 62% вважають, що держава не може почувати себе у безпеці.

"Мабуть, це досить точно відображає ставлення людей до ситуації з безпекою загалом. Якщо поглянути на результати дослідження, вони тісно перегукуються з часткою тих, хто протягом останніх трьох місяців відчував тривогу через події у світі", – зазначив естонський прем'єр.

За його словами, логічно припустити, що на це світосприйняття сильно вплинула криза на Близькому Сході: "Ми ж бачимо, що ці події широко висвітлюються поряд із тим, що відбувається в Україні. Причому як в економічному ключі (взяти ті ж ціни на паливо), так і в побутовому, коли справа стосується проблем із поїздками".

"Нічого не вдієш – зараз на планеті справді вирує одразу кілька великих воєн і конфліктів. Але є й позитивний момент: люди, як і раніше, вірять, що Естонія надійно захищена і здатна убезпечити своїх громадян. Зі свого боку можу лише ще раз підкреслити: прямої військової загрози для Естонії зараз немає. Так, ми повинні бути насторожі й інвестувати в оборону – саме через нашого агресивного сусіда. Але безпосередньої військової загрози Естонії абсолютно точно немає", – запевнив прем’єр Естонії.

Як повідомлялося, естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.

Також у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".