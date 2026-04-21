Премьер-министр Эстонии не видит прямой военной угрозы для своей страны

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в настоящее время прямой военной угрозы для страны нет.

Об этом он сказал в интервью ERR, передает "Европейская правда".

Михал комментировал результаты опроса, согласно которому 62% считают, что государство не может чувствовать себя в безопасности.

"Пожалуй, это довольно точно отражает отношение людей к ситуации с безопасностью в целом. Если посмотреть на результаты исследования, они тесно перекликаются с долей тех, кто в течение последних трех месяцев испытывал тревогу из-за событий в мире", – отметил эстонский премьер.

По его словам, логично предположить, что на это мировоззрение сильно повлиял кризис на Ближнем Востоке: "Мы же видим, что эти события широко освещаются наряду с тем, что происходит в Украине. Причем как в экономическом ключе (взять те же цены на топливо), так и в бытовом, когда речь идет о проблемах с поездками".

"Ничего не поделаешь – сейчас на планете действительно бушует сразу несколько крупных войн и конфликтов. Но есть и положительный момент: люди, как и раньше, верят, что Эстония надежно защищена и способна обеспечить безопасность своих граждан. Со своей стороны могу лишь еще раз подчеркнуть: прямой военной угрозы для Эстонии сейчас нет. Да, мы должны быть начеку и инвестировать в оборону – именно из-за нашего агрессивного соседа. Но непосредственной военной угрозы Эстонии абсолютно точно нет", – заверил премьер Эстонии.

Как сообщалось, эстонские политики утверждают, что заявления президента Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

Ранее российская пропаганда активно распространяла утверждения, что страны Балтии и Польша якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по портам РФ вокруг Петербурга, а в МИД РФ заявили, что "сделали предупреждение" государствам Балтии.

Также в Минобороны России опубликовали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".