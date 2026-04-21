Глава Євроради подякував Україні за ремонт нафтопроводу "Дружба"

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта подякував українському президенту Володимиру Зеленському за виконання домовленостей щодо ремонту трубопроводу "Дружба", пошкодженого російськими атаками.

Про це, як пише "Європейська правда", Кошта написав на платформі X.

Ввечері 21 квітня Зеленський повідомив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба" і він може відновити своє функціонування.

Україна погодилася відремонтувати трубопровід після пропозицій Єврокомісії про технічну підтримку.

"Дякуємо, пане Президенте, за виконання домовленостей: ремонт нафтопроводу "Дружба" та відновлення його роботи", – написав очільник Євроради.

Нагадаємо, 22 квітня посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд євро для України на засіданні Комітету постійних представників. Це рішення блокувала Угорщина через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", в чому Будапешт звинувачуває Україну.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.