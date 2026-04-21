Глава Евросовета поблагодарил Украину за ремонт нефтепровода "Дружба"

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за выполнение договоренностей по ремонту нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российских атак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кошта написал на платформе X.

Вечером 21 апреля Зеленский сообщил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба" и он может возобновить свое функционирование.

Украина согласилась отремонтировать трубопровод после предложений Еврокомиссии о технической поддержке.

"Спасибо, господин Президент, за выполнение договоренностей: ремонт нефтепровода "Дружба" и возобновление его работы", – написал глава Евросовета.

Напомним, 22 апреля послы ЕС попробуют окончательно одобрить 90 млрд евро для Украины на заседании Комитета постоянных представителей. Это решение блокировала Венгрия из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", в чем Будапешт обвиняет Украину.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.