Каллас очікує рішення щодо 90 млрд для України "протягом наступних 24 годин"
Рішення щодо надання Україні позики ЄС на суму 90 млрд євро буде ухвалене протягом наступних 24 годин.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки під час прес-конференції по завершенню Ради ЄС у закордонних справах 21 квітня у Люксембургу.
"Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин", – заявила Каллас.
Вона повідомила, що міністри закордонних справ ЄС "також закликали швидко просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій".
"Ми повинні продовжувати надавати Україні те, що їй необхідно, щоб вона могла тримати оборону, доки Путін не зрозуміє, що ця війна нікуди не веде", – підкреслила висока представниця.
За словами Каллас, ЄС також "має переглянути довго заблоковані рішення, включно з відкриттям кластерів переговорів з Україною".
"Також, Фонд озброєння Європейського фонду миру. Крім того, ми маємо переглянути санкції, які вже були на столі, але не були узгоджені раніше. Але також ми маємо рухатися далі з новим пакетом санкцій", – додала Кая Каллас.
Як повідомляла "Європейська правда", 20 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба", що був пошкоджений російським ракетним ударом у січні 2026.
Нагадаємо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.
ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.
Для завершення технічної підготовки до надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро у 2026-2027 роках, окрім змін до довгострокового бюджету ЄС, заблокованих Угорщиною, ЄС має затвердити ще три важливих документи.