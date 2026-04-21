Каллас ожидает решения по 90 млрд для Украины "в течение следующих 24 часов"

Решение о предоставлении Украине займа ЕС на сумму 90 млрд евро будет принято в течение следующих 24 часов.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время пресс-конференции по завершении Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля в Люксембурге.



"После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по займу на 90 миллиардов в течение следующих 24 часов", – заявила Каллас.



Она сообщила, что министры иностранных дел ЕС "также призвали быстро продвигаться вперед с 20-м пакетом санкций".



"Мы должны продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо, чтобы она могла держать оборону, пока Путин не поймет, что эта война никуда не ведет", – подчеркнула высокая представительница.



По словам Каллас, ЕС также "должен пересмотреть долго заблокированные решения, включая открытие кластеров переговоров с Украиной".



"Также, Фонд вооружения Европейского фонда мира. Кроме того, мы должны пересмотреть санкции, которые уже были на столе, но не были согласованы ранее. Но также мы должны двигаться дальше с новым пакетом санкций", – добавила Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", 20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба", который был поврежден российским ракетным ударом в январе 2026 года.



Напомним, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.



ЕС планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая или в начале июня 2026 года.



Для завершения технической подготовки к предоставлению Украине займа в размере 90 млрд евро в 2026–2027 годах, кроме изменений в долгосрочный бюджет ЕС, заблокированных Венгрией, ЕС должен утвердить еще три важных документа.