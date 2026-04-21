У рамках гарантій безпеки Україні, ЄС підніме проблему незаконного обігу стрілецької зброї

У рамках "четвертого стовпа" гарантій безпеки, які надасть Україні Європейський Союз після завершення бойових дій, Європа зверне увагу на вирішення питання щодо незаконного обігу стрілецької зброї в Україні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповів один з високопосадовців Євросоюзу.

"Четвертий стовп" гарантій безпеки для України від ЄС буде присвячений, зокрема, ліквідації незаконного обігу зброї в Україні.

"Питання щодо становища українських ветеранів війни з Росією постало на порядку денному після нещодавнього візиту міністрів закордонних справ ЄС до України", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він нагадав, що "вже зараз реалізуються деякі ініціативи щодо реінтеграції та лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР) тощо" в українських вояків.

"У рамках "четвертого стовпа" також розглядатиметься актуальне саме сьогодні питання – запобігання та контроль за незаконним обігом стрілецької зброї та легких озброєнь, плюс розмінування", – додав посадовець.

З його слів, вказана проблематика несе як виклики, так і певні можливості.

"Це (ветерани війни з Росією – "ЄП") – висококваліфіковані люди зі знаннями, які можуть виявитися корисними в наступні роки", – підкреслив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що на пізнішому етапі буде важливо також "максимально підтримувати інтеграцію ветеранів у цивільному секторі".

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у вівторок, 21 квітня, в Люксембурзі, головна дипломатка ЄС Кая Каллас представила "четвертий стовп" майбутніх гарантій безпеки Євросоюзу для України.

Також повідомлялося, що ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що в документі про гарантії безпеки з європейськими союзниками має бути закріплена дата вступу України до Євросоюзу.