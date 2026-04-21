В рамках гарантий безопасности Украине ЕС поднимет проблему незаконного оборота стрелкового оружия

В рамках "четвертого столпа" гарантий безопасности, которые предоставит Украине Европейский Союз после завершения боевых действий, Европа обратит внимание на решение вопроса о незаконном обороте стрелкового оружия в Украине.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" на условиях анонимности рассказал один из высокопоставленных чиновников Евросоюза.



"Вопрос о положении украинских ветеранов войны с Россией встал на повестке дня после недавнего визита министров иностранных дел ЕС в Украину", – заявил собеседник "ЕвроПравды".



Он напомнил, что "уже сейчас реализуются некоторые инициативы по реинтеграции и лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и т.п." у украинских воинов.



"В рамках "четвертого столпа" также будет рассматриваться актуальный именно сегодня вопрос – предотвращение и контроль за незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, плюс разминирование", – добавил чиновник.



По его словам, указанная проблематика несет как вызовы, так и определенные возможности.



"Это (ветераны войны с Россией – "ЕП") – высококвалифицированные люди со знаниями, которые могут оказаться полезными в последующие годы", – подчеркнул собеседник "Европейской правды".



Он добавил, что на более позднем этапе будет важно также "максимально поддерживать интеграцию ветеранов в гражданском секторе".



Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Совета ЕС по иностранным делам во вторник, 21 апреля, в Люксембурге, главный дипломат ЕС Кая Каллас представила "четвертый столп" будущих гарантий безопасности Евросоюза для Украины.



Также сообщалось, что ЕС в рамках гарантий безопасности хочет обустроить два военных тренировочных центра в Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в документе о гарантиях безопасности с европейскими союзниками должна быть закреплена дата вступления Украины в Евросоюз.