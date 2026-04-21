В Великобритании запретят курение лицам, родившимся после 2008 года

В Великобритании Палата общин и Палата лордов согласовали окончательный проект "исторического" закона, цель которого – предотвратить начало курения среди лиц, родившихся после 1 января 2009 года, путем запрета магазинам продавать им табак, чтобы создать поколение, свободное от табачного дыма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

После получения королевского одобрения министры также получат новые полномочия по регулированию табачных, вейп– и никотиновых изделий, включая их ароматизаторы и упаковку.

Это часть ряда мер, направленных на борьбу с последствиями курения для здоровья – одной из главных причин смертности, инвалидности и ухудшения здоровья в Великобритании, которых можно избежать.

Вейпинг будет запрещен в автомобилях, перевозящих детей, на детских площадках, возле школ и в больницах, что расширит законы о запрете курения.

Вейпинг по-прежнему будет разрешен за пределами больниц, чтобы поддержать тех, кто пытается бросить курить.

Заведения общественного питания на открытом воздухе, такие как пабные сады, а также более просторные открытые площадки, например пляжи и частные открытые пространства, не включены в эти планы.

Люди также смогут продолжать курить и использовать электронные сигареты в своих домах.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг назвал это историческим моментом для здоровья нации, добавив: "Профилактика лучше лечения – эта реформа спасет жизни, снизит нагрузку на Национальную службу здравоохранения и будет способствовать созданию более здоровой Великобритании".

Сара Слит из организации Asthma + Lung UK отметила, что это законодательство обещает изменить состояние здоровья нации: "Теперь, когда этот революционный законопроект наконец принят, у нас есть шанс пойти дальше, чтобы защитить здоровье населения и привлечь табачную индустрию к ответственности".

Она призвала правительство обеспечить, чтобы существующие курильщики не остались без внимания, предоставляя широкую поддержку в отказе от курения.

Нидерланды в феврале объявили о планах повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21 года.

Сообщалось также, что Испания хочет полностью запретить курение на террасах баров и ресторанов к 2027 году.

Кроме того, в сентябре прошлого года стало известно, что шесть стран ЕС хотят, чтобы Брюссель ввел меры по ограничению потребления алкоголя, в том числе налоговые и рекламные ограничения.