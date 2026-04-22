Мелоні після суперечки з Трампом: це не змінює відносин зі США

Після суперечки з президентом США Дональдом Трампом прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона є людиною, яка говорить те, що думає, і перепалка не змінила відносин між двома країнами.

повідомило агентство DPA.

Виступаючи у вівторок на полях меблевої виставки в Мілані, Мелоні зазначила, що слова Дональда Трампа її не розчарували, а навпаки: вона їх очікувала. Мелоні наголосила, що лише висловила свою думку.

"Я вірю, що мужність означає говорити те, що думаєш, навіть коли ти не згоден, і що дружба означає говорити те, що думаєш, навіть коли ти не згоден. Це не змінює моєї твердої підтримки єдності Заходу, як і не змінює відносин між Італією та Сполученими Штатами. А проте, я людина, яка звикла говорити те, що думаю", – сказала глава уряду Італії.

Мелоні також розповіла, що останнім часом не розмовляла з президентом США.

Суперечка виникла через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського президента неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

