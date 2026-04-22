Мелони после спора с Трампом: это не меняет отношений с США

После спора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что она человек, который говорит то, что думает, и эта перепалка не изменила отношений между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Выступая во вторник на полях мебельной выставки в Милане, Мелони отметила, что слова Дональда Трампа ее не разочаровали, а наоборот: она их ожидала. Мелони подчеркнула, что лишь высказала свое мнение.

"Я верю, что мужество означает говорить то, что думаешь, даже когда ты не согласен, и что дружба означает говорить то, что думаешь, даже когда ты не согласен. Это не меняет моей твердой поддержки единства Запада, как и не меняет отношений между Италией и Соединенными Штатами. Тем не менее, я человек, привыкший говорить то, что думаю", – сказала глава правительства Италии.

Мелони также рассказала, что в последнее время не разговаривала с президентом США.

Спор возник из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского президента неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

