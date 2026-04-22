Мелони после спора с Трампом: это не меняет отношений с США
После спора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что она человек, который говорит то, что думает, и эта перепалка не изменила отношений между двумя странами.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.
Выступая во вторник на полях мебельной выставки в Милане, Мелони отметила, что слова Дональда Трампа ее не разочаровали, а наоборот: она их ожидала. Мелони подчеркнула, что лишь высказала свое мнение.
"Я верю, что мужество означает говорить то, что думаешь, даже когда ты не согласен, и что дружба означает говорить то, что думаешь, даже когда ты не согласен. Это не меняет моей твердой поддержки единства Запада, как и не меняет отношений между Италией и Соединенными Штатами. Тем не менее, я человек, привыкший говорить то, что думаю", – сказала глава правительства Италии.
Мелони также рассказала, что в последнее время не разговаривала с президентом США.
Спор возник из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского президента неприемлемыми.
Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.
Подробнее об этом в статье "ЕвроПравды": Трамп против Мелони: как президент США создал конфликт с главной союзницей в ЕС