Украина сообщила венгерской MOL о завершении ремонта "Дружбы"

Венгерская компания MOL получила уведомление от Украины о готовности к возобновлению транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщает "Европейская правда", об этом компания объявила на своих информационных ресурсах 22 апреля.

По сообщению MOL, "Укртранснафта" направила им официальное уведомление о завершении ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" и исчезновении форс-мажорных обстоятельств, которые существовали с 27 января 2026 года, с 18:00 21 апреля.

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Владимир Зеленский вечером 21 апреля заявил, что связывает завершение ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины.

Финализация решения ЕС о выделении кредита на 90 млрд евро для Украины ожидается сегодня, 22 апреля.