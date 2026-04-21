Україна пов’язала відновлення "Дружби" з розблокуванням фінансування ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що пов’язує завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" з розблокуванням європейського пакета підтримки для України.

Про це він повідомив у вівторок, 21 квітня, у соцмережах, передає "Європейська правда".

Стверджуючи, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом Зеленський заявив про очікування на розблокування європейської підтримки.

"Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою", – заявив він, маючи на увазі грудневе рішення лідерів ЄС про надання Україні позики на 90 млрд євро.

Також він висловив сподівання, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України у процесі переговорів про вступ України в ЄС.

"Ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – наголосив він.

"Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити", – заявив Зеленський.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення щодо надання Україні позики ЄС на суму 90 млрд євро буде ухвалене протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що Україна висловила готовність відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" у понеділок, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на суму 90 млрд євро.

ЄС планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту у кінці травня чи на початку червня 2026 року.