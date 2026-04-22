На Гренландії провели рідкісну евакуацію людей через "замінування" аеропорту

У понеділок з аеропорту у столиці Гренландії Нууку довелось евакуювати людей після повідомлення про нібито "замінування" летовища.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Аеропорт знову відкрився після того, як поліція не виявила на території жодних небезпечних предметів. Проте з міркувань безпеки людей з приміщень летовища евакуювали.

Поліція повідомила, що затримала жінку віком близько 50 років, але додала, що планує незабаром її відпустити. Про загрозу "вибуху" повідомлення надійшло о 15:32 за місцевим часом.

Такі інциденти надзвичайно рідкісні в Гренландії, величезному напівавтономному арктичному острові, що входить до складу Королівства Данія.

Аеропорт столиці є головними повітряними воротами Гренландії та ключовим вузлом, що сполучає острів із Данією та Ісландією.

Безпекова ситуація в регіоні зазвичай залишається надзвичайно стабільною: Гренландія має один із найнижчих рівнів злочинності у світі.

Острів опинився в центрі світових новин через неодноразові заяви президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію. У січні 2026-го року він назвав контроль над Гренландією "імперативом національної безпеки", аргументуючи це загрозами з боку Росії та Китаю в Арктиці.