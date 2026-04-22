В Черногории проверяют угрозы о "бомбе" в более чем 20 школах и аэропорту Подгорицы

В Черногории проводят масштабные проверки после электронных писем о якобы заложенной взрывчатке в десятках школ и аэропорту города Подгорица.

Об этом сообщает Vijesti, пишет "Европейская правда".

Сообщение о якобы заминировании поступили на электронные адреса правительства, Агентства по нацбезопасности и нескольких черногорских СМИ утром 22 апреля. В письмах говорилось о 24 общеобразовательных школах, к сообщению прикрепили также фотографию автомата.

По неофициальной информации от источников, письма с угрозой получили большинство общеобразовательных школ страны.

В учебных заведениях, где взрывотехники уже завершили проверку, не обнаружили ничего опасного и возобновляют занятия.

Отдельная рассылка на адреса правительства, Агентства по нацбезопасности и полиции поступила о якобы бомбе в аэропорту Подгорицы – у одного из пассажиров на рейсе в Лондон. Сообщение поступило с того же сервиса электронной почты, что и рассылка о "взрывчатке в школах".

Ранее на этой неделе из-за фальшивого сообщения о взрывчатке эвакуацию проводили в аэропорту столицы Гренландии.

10 апреля из-за фальшивого "заминирования" эвакуировали аэропорт Кишинева.