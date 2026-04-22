Укр Рус Eng

Стармер знову прийде до парламенту через скандал щодо експосла Британії у США

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 12:16 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер знову прийде давати пояснення у парламенті на тлі скандалу довкола призначення колишнього посла у США Пітера Мендельсона, який товаришував з покійним американським мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У середу Стармер знову з’явиться у британському парламенті для відповідей на запитання депутатів стосовно скандалу з процесом призначення Пітера Мендельсона послом Британії у США.

Початок засідання очікується о 12 годині за Лондоном. 

Скандал щодо Мендельсона загострився останніми днями після оприлюднення фактів, що той мав проблеми з безпековою перевіркою перед призначенням, але це не стало перешкодою для рішення. 

Експосадовець МЗС Британії звинуватив офіс Стармера у тиску щодо призначення Мендельсона. 

Детальніше на цю тему – у статті "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
