Стармер знову прийде до парламенту через скандал щодо експосла Британії у США

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер знову прийде давати пояснення у парламенті на тлі скандалу довкола призначення колишнього посла у США Пітера Мендельсона, який товаришував з покійним американським мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

пише "Європейська правда".

У середу Стармер знову з’явиться у британському парламенті для відповідей на запитання депутатів стосовно скандалу з процесом призначення Пітера Мендельсона послом Британії у США.

Початок засідання очікується о 12 годині за Лондоном.

Скандал щодо Мендельсона загострився останніми днями після оприлюднення фактів, що той мав проблеми з безпековою перевіркою перед призначенням, але це не стало перешкодою для рішення.

Експосадовець МЗС Британії звинуватив офіс Стармера у тиску щодо призначення Мендельсона.

