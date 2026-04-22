Стармер знову прийде до парламенту через скандал щодо експосла Британії у США
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер знову прийде давати пояснення у парламенті на тлі скандалу довкола призначення колишнього посла у США Пітера Мендельсона, який товаришував з покійним американським мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.
Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".
У середу Стармер знову з’явиться у британському парламенті для відповідей на запитання депутатів стосовно скандалу з процесом призначення Пітера Мендельсона послом Британії у США.
Початок засідання очікується о 12 годині за Лондоном.
Скандал щодо Мендельсона загострився останніми днями після оприлюднення фактів, що той мав проблеми з безпековою перевіркою перед призначенням, але це не стало перешкодою для рішення.
Експосадовець МЗС Британії звинуватив офіс Стармера у тиску щодо призначення Мендельсона.
